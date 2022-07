“Al posto giusto, al momento giusto”

Fitte alla schiena e poi al petto Durante l’ultima prova prima dei concerti estivi della band, spiega Cerno, avverte una dolorosa fitta alla schiena a cui sul momento non ha dato importanza. “Soffro di frequenti e noiosi mal di schiena ma il giorno dopo la situazione non era migliorata molto”, sottolinea. “Mi reco al lavoro normalmente prendendo degli antidolorifici. Nel corso del pomeriggio la cosa inizia a peggiorare: il dolore sembra avvolgere tutta la gabbia toracica (dalla schiena al petto). Un po’ preoccupato decido di contattare il mio medico che mi sprona a recarmi subito al Pronto Soccorso”, continua Cerno.

“L’aorta si stava rompendo”

Dopo una serie di test i medici gli comunicano che “l’aorta si stava rompendo e bisogna intervenire chirurgicamente. Subito”. Al Cardiocentro gli spiegano nel dettaglio il tipo di intervento e lo preparano per l’operazione. In serata, dopo aver esaminato i valori, i medici decidono di tenerlo monitorato durante la notte per poi eseguire l’intervento il mattino seguente. Ma durante la notte Cerno non si sente bene. “Malgrado le massicce dosi di calmanti mi sveglio di soprassalto: sento un dolore lancinante al petto, come se mi stessero bruciando vivo da dentro. Chiedo aiuto, mi dimeno sul lettino, urlo. Ho paura. Ho paura di morire. Poi non ricordo altro”.