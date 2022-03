“Aiuti mirati alle aziende in difficoltà”

La guerra in Ucraina sta causando un’impennata dei prezzi in diversi settori, non da ultimo quello del carburante. Si tratta di un aumento imprevedibile e straordinario, che pesa sul bilancio di molte aziende ed economie domestiche. Come per la crisi causata dalla pandemia del Covid, anche la guerra ha delle ripercussioni importanti e preoccupanti per la nostra economia. Per questo motivo, spiegano Nadia Ghisolfi e Sara Imelli in una mozione al Governo, è pertanto “importante che lo Stato intervenga in tempi celeri per evitare delle conseguenze deleterie sulla nostra economia”. Il prezzo del diesel è passato da circa 1.70 franchi a oltre i 2 franchi al litro (arrivando attorno ai 2.30).