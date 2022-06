Aiuti allo studio, disponibili i formulari per il 22/23

Novità in arrivo per chi chiederà una borsa di studio per l’anno scolastico 2022/23. Da quest’anno infatti entrerà in vigore il nuovo assegno di formazione terziaria sociosanitaria, una misura prevista dal piano d’azione PRO SAN 2021-2024 per il rafforzamento delle formazioni in ambito sociosanitario. L’obiettivo è quello di sostenere finanziariamente gli studenti e le studentesse che seguono una formazione terziaria sociosanitaria in una scuola specializzata superiore del Cantone Ticino o presso la SUPSI. I criteri di accesso e l’elenco delle formazioni riconosciute sono definiti nel Regolamento della legge sugli aiuti allo studio.

Ma non è finita qui perché lunedì scorso il Gran Consiglio ha accolto l’innalzamento a 55 anni dell’età massima entro la quale è possibile far capo ai diversi aiuti allo studio. In questo, scaduti i termini referendari, i dettagli di applicazione verranno resi noti nelle prossime settimane.

Aiuti allo studio

Questo genere di aiuto può essere richiesto per l'assolvimento di un tirocinio, oppure per una riqualificazione professionale, per la frequenza di scuole medie superiori o professionali nel Cantone e di istituti superiori. Così come per gli studi nelle università, nei politecnici o nelle scuole universitarie professionali, per studi postuniversitari e per la preparazione di un dottorato e per corsi di perfezionamento e soggiorni linguistici.

Aiuto sociale speciale

Questo aiuto può essere richiesto per la frequenza di una scuola dell’infanzia, elementare o media privata parificata nel Cantone se è riconosciuta una necessità di ordine sociale.

Particolarità

Per considerare meglio il contesto finanziario effettivo dei richiedenti e delle rispettive famiglie, chi frequenta studi terziari e ritiene che la propria situazione finanziaria sia peggiorata dal 2019 (anno di riferimento) può accedere a un prestito e chiedere di riverificare il diritto a una borsa di studio sulla base dei dati fiscali 2022. Se da questo nuovo calcolo risulterà possibile beneficiare di una borsa di studio, il prestito, per un importo massimo di 10'000 franchi, sarà convertito parzialmente o totalmente in borsa.

Dove reperire il modulo

Il modulo per richiedere le borse di studio è scaricabile sul sito www.ti.ch/aiutistudio oppure si può richiedere all’Ufficio degli aiuti allo studio o presso le segreterie delle scuole cantonali.