Airolo: “non poteva andare meglio”

Diversificazione e successo

Beffa si è detto molto soddisfatto: la campagna abbonamenti è stata un successo, con il 40% di sottoscrizioni in più rispetto allo scorso anno, e il 9% in più rispetto al miglior anno registrato.

Il successo è dovuto alla scelta di puntare su una differenziazione dell’offerta. Da questa stagione sono disponibili dei nuovi percorsi pedestri che vanno verso la Val Bedretto, così come delle nuove piste da slitta o da sci pensate (anche) per i più giovani.