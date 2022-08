Airolo, continua il test per la corsia provvisoria

Dopo i primi weekend di prova del mese di luglio dagli esiti positivi, anche nel corso del prossimo weekend - sabato 6 e domenica 7 agosto 2022 - la corsia di uscita preferenziale Airolo/Passi, detta “CUPRA”, sarà percorribile sul tratto dell’A2 dopo la galleria artificiale di Quinto e fino all’uscita per Airolo. Lo comunica l’Ufficio federale delle strade (USTRA), che raccomanda l’uso di questa corsia per evitare le lunghe attese al portale della galleria San Gottardo senza dover transitare lungo gli abitati.

ll progetto “CUPRA” nella sua forma definitiva prevede l’aggiramento dell’area di servizio di Stalvedro mediante una bretella apposita e la posa di una segnaletica specifica ed automatizzata. L’obiettivo di questa corsia preferenziale è di ridurre il travaso di traffico sulla strada cantonale in direzione nord, causa di disagi e pericoli per la popolazione residente. Attualmente il progetto – pubblicato lo scorso anno – è in consultazione presso gli uffici cantonali e federali. L’inizio dei lavori è previsto presumibilmente nel 2024 e dureranno due anni.