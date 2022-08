Ai mondiali di Hip Hop balleranno anche ticinesi

Anche una crew ticinese prenderà parte ai Campionati mondiali di Hip Hop International, in programma a Phoenix (Arizona, USA) dal 6 al 13 agosto. Le ballerine del gruppo “Armata” del Centro Artistico MAT di Lugano si sono qualificate seconde ai Campionati svizzeri di categoria (Varsity), che si sono svolti lo scorso mese di marzo. Questa mattina sono partite in direzione di Milano, dove le attendeva il volo per l’Arizona, con scalo a New York.