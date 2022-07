Ai campi sportivi G+S anche dei ragazzi ucraini

In occasione del 50esimo anniversario di Gioventù + Sport (G+S), dal 31 luglio al 6 agosto si svolgerà il campo sportivo nazionale della gioventù presso il Centro sportivo di Tenero. Lo comunica l’Ufficio federale dello sport, spiegando che per un’intera settimana 560 giovani avranno l’occasione di scoprire diverse discipline sportive e stringere amicizie con coetanei provenienti da tutta la Svizzera. A questa settimana parteciperanno anche 160 bambini e giovani provenienti dall’Ucraina e da altri Paesi che vivono in Svizzera come rifugiati, così come giovani con disabilità.