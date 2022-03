Aggregazione Bassa Leventina: ok per il messaggio d’abbandono

Nella sua seduta di ieri il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio con cui propone l’abbandono del progetto aggregativo tra i comuni di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio. L’aggregazione è stata nettamente respinta in votazione consultiva lo scorso 13 febbraio dalla popolazione di Personico e Pollegio (65%, rispettivamente 82% di no), mentre è stata accolta a Bodio e Giornico (oltre l’80% di favorevoli in entrambi i comuni).

“Non essendo date le condizioni né per proseguire la procedura limitatamente ai due comuni favorevoli, riducendo il comprensorio aggregativo, né per aggregare in via coatta uno o entrambi i comuni contrari, il messaggio propone l’abbandono del progetto”, si legge in un comunicato.