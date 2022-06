Aeroporto di Lodrino, “non dobbiamo perdere il treno”

Sta letteralmente prendendo il volo il progetto del Polo tecnologico dell’aviazione all’aeroporto di Lodrino. Dopo aver affittato tutti gli spazi disponibili alle ditte che lavorano con i droni si punta a rendere l’aerodromo un attrattore internazionale. Come? Grazie anche alla Fondazione Agire che vuole creare a Lodrino un centro di competenze ad alto livello per tecnologie di punta in grado di attirare nella regione ditte internazionali. Aziende che potranno portare sul territorio rivierasco sia un indotto economico sia di conoscenze tecniche.

Un centro di competenza internazionale

Fondazione Agire, Divisione dell’economia, Comune di Riviera e Riviera Airport negli ultimi mesi hanno intensificato i contatti tra di loro per creare a Lodrino un centro di competenza dedicato ai droni. Le ditte già presenti negli spazi dell’aeroporto potranno continuare con lo sviluppo delle proprie attività, ma per accogliere le ditte internazionali che si spera di portare in Riviera, e che porteranno un valore aggiunto al centro di competenza, si dovranno creare nuovi spazi. “L’interesse che ruota attorno all’area aeroportuale di Lodrino sta aumentando” ci spiega il sindaco di Riviera Alberto Pellanda. “Stiamo vivendo un momento storico per questa infrastruttura e il nostro compito istituzionale è quello di non perdere il treno. Il settore tecnologico che gravita attorno al Parco tecnologico dell’aviazione può portare attività ad alto valore aggiunto creando un effetto a cascata non solo per il Comune ma per l’intera regione”.

Qui entra in gioco un altro aspetto centrale nello sviluppo del Polo tecnologico dell’aviazione di Lodrino: le infrastrutture. Queste riguardano sia la parte immobiliare, come uffici, laboratori, hangar, sia quella tecnica, come macchinari, sensori, apparecchi vari.

“Sarà necessario uno sforzo congiunto”

Il lato immobiliare dell’operazione è quello più costoso in termini economici. Questo per via dei lavori di ristrutturazione che hanno bisogno gli edifici presenti nell’area dell’aeroporto di Lodrino. “Per questo – ci dice Pellanda – sarà fondamentare uno sforzo congiunto di tutti i portatori di interesse, in primis Cantone e Comune.”