Adescava minori sui social, condannato

L’imputato, reo confesso, era stato rinviato a giudizio a inizio gennaio e si trovava già in regime di espiazione anticipata della pena. Il modus operandi del 32enne, che si spacciava per un quindicenne o poco più, è andato avanti per quasi cinque anni fino a quando, nel 2020, era intervenuta la polizia. Le vittime, una cinquantina, erano ragazzi tra i 13 e i 15 anni, domiciliati in Italia.