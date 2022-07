Addio Valascia

La scelta di demolire la storica pista è “dolorosa”, ma “imposta dalla legge” che subordina alla demolizione l’erogazione del sussidio di delocalizzazione dell’impianto fuori dalla zona di potenziale pericolo di valanghe, ha ricordato lo stesso club in una nota diramata venerdì (qui abbiamo ripercoso alcuni momenti storici ospitati dalla “mitica” in quasi 70 anni di attività). Per Lombardi, tuttavia, lo spirito biancoblu non andrà perduto. “Rimane la continuità di una storia, che non dipende dal presidente, dall’allenatore o dai giocatori. Ognuno fa la sua parte, ma quello che non si interrompe mai è lo spirito, è una tradizione che i tifosi si passano da padre in figlio”, ha sottolineato ai microfoni di Ticinonews.