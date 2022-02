Addio a Alice Moretti

Si è spenta oggi Alice Moretti, nata il 19 giugno 1921 a Melide e pioniera dei diritti delle donne in Ticino. Aveva militato in politica con il Plr, con cui aveva servito sia come consigliera comunale del suo comune che in Gran Consiglio per ben 4 legislature tra il 1971 (prima elezione a partecipazione femminile) e il 1987. Ne dà notizia la Rsi.