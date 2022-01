Stiamo assistendo a una fase in cui in tutto il mondo cerca di tornare a una normalità, in Svizzera la prova è la strada scelta dal Consiglio federale considerata avventata da politici e medici ticinesi. La strategia – lo ricordiamo – prevede l’accorciamento della quarantena e isolamento a soli 5 giorni. Ma se da una parte c’è scetticismo, dall’altra c’è chi considera questa come “la strada giusta” da percorrere. Tra questi l’infettivologo Alessandro Diana che in diretta a Ticinonews ha commentato la situazione.