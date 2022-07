Ad Arzo finisce l’acqua, arrivano bottigliette

In arrivo un autobotte per riempire il serbatoio

Per sabato mattina, ha spiegato ancora Gianolli, è stato organizzato un apporto di acqua potabile, prelevata da una falda in pianura, che verrà trasportata tramite un’autocisterna. Proprio il riempimento del serbatorio grazie alle aubotti dovrebbe risolvere la situazione, ha spiegato il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, raggiunto in mattinata dai colleghi di Teleticino.