Ad Airolo-Pesciüm si scia da venerdì 17 dicembre

Le misure di protezione in vigore sul comprensorio

Rispetto all’anno scorso, non è più necessaria la prenotazione della funivia. Come richiesto dalle direttive federali e da Funivie Svizzere, restano invece in vigore la maggior parte delle altre misure di protezione, in particolare il rispetto delle norme igieniche accresciute, così come l’obbligo di indossare la mascherina (a partire dai 12 anni) nell’area di partenza delle funivie, nelle aree di attesa interne ed esterne, sulle funivie, in tutti gli stabili interni e dove non è possibile garantire il rispetto delle distanze sociali, ad esempio nelle code agli impianti.