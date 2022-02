L’incendio divampato sul Monte Gambarogno sta avendo ripercussioni anche sull’acqua erogata in alcune frazioni del comune. Il Municipio ha infatti diramato, per motivi precauzionali, un avviso di non potabilità per tutto il comprensorio di Indemini fino a nuovo avviso, mentre invita a un uso parsimonioso dell’acqua a Gerra Gambarogno.

Acqua non potabile a Indemini

Per quanto riguarda il comprensorio della frazione di Indemini, l’utenza è tenuta a rispettare le seguenti precauzioni: l’acqua corrente non deve essere bevuta o utilizzata per l’igiene orale, né per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie. Può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazione anormali. Alla popolazione che fa capo ad altre infrastrutture d’approvvigionamento idrico di carattere privato o non gestiti dal Comune di Gambarogno deve accertarsi presso i responsabili sulla potabilità dell’acqua erogata prima di qualsiasi uso. Per domande è possibile contattare il Servizio di approvvigionamento idrico al numero 091 786 84 30. Le autorità sperano di poter normalizzare la situazione quanto prima.