Acqua in parte di nuovo potabile a Indemini

L’acqua torna di nuovo potabile per parte del comprensorio della frazione di Indemini dopo il rogo scoppiato sul Monte Gambarogno. Il Municipio ha infatti revocato la non potabilità dell’acqua per i quartieri di Cima al Prato, Idacca, Rii e Indemini paese. Per il quartiere di Pezze invece, fa sapere il Municipio di Gambarogno, l’acqua rimane non potabile a livello chimico, “il che significa che la bollitura non elimina la causa e sono necessarie precauzioni nell’utilizzo”. Accertamenti sono in corso in quanto gli impianti sono stati toccati in modo importante dall’incendio recentemente domato.