Accoltellamento in Piazza Dante, arrestato 32enne

Un fatto di sangue è avvenuto domenica sera in centro a Lugano. La Polizia cantonale riferisce che poco dopo le 22.30, in Piazza Dante, due persone sono state protagoniste di una lite, una delle quali, inizialmente, non era stata identificata dalle autorità. “Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire – si legge nella nota stampa – nel corso dell’alterco un 35enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese ha riportato una ferita non grave da arma da taglio a un polso. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al 35enne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale”.