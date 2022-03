Accoglienza profughi, Locarno chiede collaborazione cittadini

Informare la Città Forte di questa tradizione, “il Municipio intende collaborare con tutti i mezzi in suo possesso al sostegno dei profughi ucraini”, scrive Palazzo Marcacci in un comunicato. “La Città ha già segnalato alle autorità competenti le proprie strutture, pronte per essere messe a disposizione a questo scopo. Ma l’ondata di profughi – tra cui molte famiglie con bambini – avrà un’ampiezza tale da rendere necessaria la cooperazione anche di terzi. La Città, dunque, chiede di segnalare all’indirizzo mail [email protected] la disponibilità di alloggi temporanei situati su territorio di Locarno”. Nel concreto, chi volesse mettere a disposizione una propria struttura per l’accoglienza di rifugiati ucraini può farlo usando il formulario apposito presente sulla homepage del sito www.locarno.ch e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica indicato sopra.

Per almeno tre mesi

“Gli alloggi, come richiesto dal Cantone, dovrebbero essere disponibili per almeno tre mesi”, precisa la Città. “Al momento non è possibile fornire risposte precise né sui termini di utilizzo, né in merito all’indennizzo pagato dalla Confederazione o dal Cantone per la messa a disposizione degli alloggi, poiché queste informazioni non sono ancora state fornite dalle Autorità superiori. Maggiori ragguagli giungeranno nei prossimi giorni”.