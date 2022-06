Accoglienza profughi, la Croce Rossa spiega come prepararsi

Il Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera, Associazione Cantonale Ticino, organizza, sabato 9 luglio dalle 9.30 alle 12.30 via Zoom, o sabato 2 agosto, un incontro gratuito per preparare dal punto di vista psicologico le famiglie all’accoglienza.

Come proteggersi da un eccessivo stress

La situazione di guerra in Ucraina ha portato a milioni di sfollati in Europa in cerca di salvezza. Donne, bambini e anziani hanno vissuto traumi di guerra che rischiano di lasciare gravi conseguenze sulla salute mentale. In questa fase di emergenza molte famiglie hanno accolto profughi cercando di dare loro tutto l’aiuto possibile. Ma cosa serve a queste famiglie? Che tipo di sostegno possiamo dare? Come possiamo proteggere noi e la nostra famiglia da un eccessivo stress?