La grande solidarietà che in queste settimane ha visto numerosi ticinesi adoperarsi per accogliere i profughi ucraini è lodevole. Ieri, lo ricordiamo, il Consiglio di Stato ha presentato a Bellinzona il piano di accoglienza cantonale e il consigliere di Stato Raffaele De Rosa ha spiegato che “potrebbero arrivare in Ticino 40 o 50 persone al giorno”.