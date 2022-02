Ac Bellinzona e Fc Basilea II con il Rabadan

Con grande piacere, l’Associazione Calcio Bellinzona ha annunciato oggi tramite comunicato stampa che la partita contro il Fc Basilea II (in programma domenica 20 febbraio) sarà organizzata in collaborazione con la Società Rabadan.

Carnevale un’assenza importante per i bellinzonesi

Come noto, uno dei Carnevali maggiormente apprezzati e frequentati non viene organizzato da ormai due anni, almeno nella sua forma tradizionale. Questa mancanza rappresenta, in particolare per i bellinzonesi, una perdita importante. Per questo motivo si è deciso di dare almeno un assaggio della tipica atmosfera festosa tipica del secolare Carnevale Rabadan.