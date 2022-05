Abuso di gruppo: c’è un ricorso

Non può ancora dirsi conclusa la vicenda riguardante i tre giovani italiani che una sera del settembre 2021, a Lugano, hanno avuto rapporti sessuali con una ragazza loro coetanea. Ricordiamo che due di loro sono stati condannati per atti sessuali con persona inetta a resistere, mentre il terzo anche per violenza carnale e coazione sessuale. A quest’ultimo è stata inflitta una pena di cinque anni e l’espulsione dalla Svizzera, ma il suo avvocato difensore ha presentato ricorso al Tribunale d’appello contro il verdetto della Corte. Lo riferisce il Corriere del Ticino.