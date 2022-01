“Un competitor in più, in un mercato già fortemente colpito”. Così Paolo Sanvido, Amministratore delegato del Casinò di Lugano, commenta ai microfoni di Ticinonews la recente riapertura della casa da gioco di Campione. Una nuova situazione a cui occorrerà rispondere. “E lo faremo con il nostro savoir faire e la nostra capacità di accogliere il cliente. Attenzione, servizio e qualità sono i pilastri principali che ci distinguono da sempre. Abbiamo una base di clientela fedele, contenta di come la trattiamo”. E se è vero che la chiusura di Campione ha costituito, in passato, un elemento favorevole “negli ultimi due anni questo vantaggio è stato annullato dalla pandemia. Siamo diventati un casinò del weekend, con una frequenza -50%”.