A2, i lavori a Mendrisio entrano nel vivo

Sulla A2, all’altezza di Mendrisio, è spuntato un nuovo cantiere, destinato a complicare la vita agli automobilisti fino al 2024. Conosciuto con il nome di “EP22 Campaccio”, il progetto, del costo di circa 70 milioni di franchi, prevede diverse opere: dalla posa di asfalto fonoassorbente al rifacimento completo del piano stradale del viadotto omonimo, passando per la realizzazione di due impianti di raccolta e filtraggio dell’acqua piovana. Dopo i primi lavori avviati lo scorso settembre, lunedì il cantiere si è esteso alla carreggiata. Quest’anno gli operai si concentreranno sulla carreggiata Sud-Nord, nel 2023 su quella Nord-Sud e nel 2024 sullo spartitraffico centrale, ma per ridurre i disagi al traffico il cantiere sarà sospeso durante i mesi invernali.

Un’infrastruttura che sente il peso degli anni

Lavori indispensabili, secondo l’Ustra, per prolungare la durata di vita di un tratto autostradale realizzato alla fine degli anni ’60, come gran parte dell’A2 ticinese: in questi anni, l’autostrada viene sottoposta a opere di rinnovamento quasi totale su lunghi tratti. “Il Campaccio non sarà l’ultimo cantiere autostradale”, assicura a Ticinonews Francesco Caggia, responsabile gestione dei progetti Sud dell’Ufficio federale delle strade (Ustra).