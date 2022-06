A2-A13, si punta su tunnel con innesto in A2

Il futuro del collegamento stradale veloce A2-A13 fra Bellinzona e Locarno passa... sottoterra. La Confederazione sta infatti puntando sul tracciato in galleria fra Quartino e la località Vigana, sopra Sant’Antonino, da dove immettersi direttamente nell’A2.

Prima che la competenza del progetto passasse in mano dell’Ufficio federale delle strade (Ustra), il Cantone suggeriva di fare transitare il traffico sempre in galleria, fra Quartino e Sant’Antonino, prima di incanalarlo nell’attuale strada cantonale, messa in trincea, fino allo svincolo di Bellinzona Sud.

Nessun costo supplementare

Della nuova variante, ci ha spiegato il servizio stampa dell’Ustra, si discute almeno da un anno. “Questa soluzione permette di evitare diversi conflitti lungo la tirata di S. Antonino, il cui previsto declassamento resta in ogni modo confermato”, scrive l’Ustra in una nota. “Il nuovo tracciato non comporta costi maggiori rispetto a quelli fino ad oggi preventivati”.

Sul ponte per salvare i pipistrelli

La scorsa estate l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam) aveva posto il suo altolà al progetto iniziale proposto dal Cantone: l’attraversamento della zona palustre delle Bolle di Magadino non era infatti conforme alla legislazione sulla protezione di queste aree. Una soluzione potrebbe però forse giungere dallo stesso Ufam, che “si è recentemente chinato sulla possibilità di un’eventuale conservazione del ponte esistente a salvaguardia della colonia di chirotteri (pipistrelli, ndr) insediatasi” nella zona delle Bolle. Un’opzione che deve tuttavia ancora essere approfondita.

Strada spianata per Prostra

Lo stato di avanzamento del progetto generale è stato presentato da Ustra alla Commissione di accompagnamento politico, riunitasi negli scorsi giorni a Cadenazzo. “Le premesse affinché il progetto A2-A13 venga inserito dal Parlamento federale nel Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (Prostra) sono buone”, scrive l’Ustra. “Il progetto non è infatti stato oggetto di particolari osservazioni nell’ambito della consultazione condotta a livello nazionale”.