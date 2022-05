A Tesserete una giornata dedicata ai cani

La primissima edizione di Move 4 Atda è pronta al decollo con un ricco evento di beneficienza. Sabato 21 maggio, dalle 10 alle 17.30, il piazzale delle scuole di Tesserete ospiterà una grande festa: quella dell’Associazione Tutela e Difesa Animali, attiva in tutta la Confederazione.

Cosa fare

Fra le attività proposte per la giornata c’è la Walk&Dogs nel bosco con un pettorale personalizzato, ma anche gare di velocità per cani di ogni taglia, una Caccia al tesoro così come un sessione di Fitness Dog da provare sul prato, conoscere e giocare con Progetto Cani e Bambini e sfidare i chihuahua nelle Chihui Olimpiadi. Viste le temperature estive, per rinfrescarsi saranno presenti delle zone d’ombra, delle piscinette in cui far tuffare il proprio amico a 4 zampe e ciotole d’acqua fresca.

E per gli umani?

Ovviamente un pensiero è stato rivolto anche ai padroni dei cani, che troveranno una fornitissima buvette in cui dissetarsi o concedersi un aperitivo. Per gli affamati ci saranno invece dei food truck molto forniti: dal panzerotto all’hamburger, ma presente ci sarà anche una chef vegana – Elisa Lazzari – con il suo Green Food Lab. Per gli amanti della birra sarà anche possibile assaggiare la birra artigianale creata da DrinKing Factory apposta per questo evento.

Un aiuto per chi ha bisogno