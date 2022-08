A Tenero lo sport unisce e integra

Una passione per lo sport all’insegna dell’inclusione, perché in questa settimana sono stati accolti anche bambini rifugiati, provenienti dall’estero, e giovani afflitti da disabilità. “Solitamente ci sono campi di singoli associazioni o cantoni. Quello organizzato quest’anno dall’Ufficio federale dello sport è però un campo speciale per questo anniversario. Abbiamo bambini da tutti i cantoni, fra i quali ci sono anche bambini con disabilità. Oltre a loro ci sono pure bambini con un passato migratorio, tra cui anche rifugiati. È un campo che punta molto sull’integrazione” ha dichiarato ai nostri microfoni Pierre-André Weber, responsabile nazionale di Gioventù e Sport.

Un compito di certo non semplice per 150 monitori che hanno gestito il campo durante la settimana “È vero, non è facile,” ha confermato Weber “ma è nostro compito non solo trasmettere lo sport, ma anche dei valori. Lo sport costituisce infatti uno stupendo contesto di apprendimento per vivere davvero l’integrazione. E ciò che ho visto qui è che l’integrazione attraverso lo sport funziona davvero”