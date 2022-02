A scuola con il sogno olimpico nello zaino

Leonardo, Elena e Massimiliano. Tre ragazzi, tre sportivi che abbinano la pratica sportiva ai massimi livelli con la formazione scolastica alla scuola per sportivi d’élite di Tenero. Nei loro zaini, oltre ai libri, trova posto il sogno Olimpico. Sono tre i rappresentanti della SPSE ai Giochi Olimpici in corso a Pechino. Il vice direttore Aaron Besozzi ci porta all’interno delle classi: “noi offriamo una formazione in ambito commerciale, al pari degli istituti di Chiasso, Lugano e Locarno. Ci differenziamo per quanto riguarda il programma. Si può seguire la scuola a distanza o possiamo studiare un piano personalizzato in base agli impegni sportivi”.

Una scuola che spegne 20 candeline

Quest’anno la scuola spegnerà le sue prime venti candeline ed è in costruzione – sempre all’interno del Centro Sportivo di Tenero – la nuova sede. Sono circa duecento gli allievi, suddivisi in quasi trenta discipline. Il vice direttore sottolinea però che aldilà dell’aspetto sportivo, sono tanti gli allievi che dopo aver frequentato la SPSE si sono affermati a livello professionale. “È per noi motivo di soddisfazione. I numeri dicono che per tanti che ci provano in pochi possono vivere di solo sport. Per questo i ragazzi vanno preparati adeguatamente”.

Conciliare scuola e sport

Il percorso tuttavia non è facile, spiega Sandro Vitali, ex ciclista professionista e ora insegnante: “È complicato conciliare scuola e sport, il tempo è sempre poco. I ragazzi sono sottoposti a uno stress non indifferente e a volte sono stanchi sui banchi. Ma è importante avere una maturità professionale, il classico pezzo di carta se qualcosa va storto nello sport”. Oggi Leonardo, Elena e Massimiliano sono a scuola, con un occhio rivolto ai Giochi olimpici. Studiano e si allenano, si allenano e studiano. Il loro obiettivo è quello di vivere una competizione simile nel futuro prossimo. E chi lo sa che a breve saranno loro a farci esultare, con una maturità commerciale in tasca.