A Mendrisio una nuova pista ciclopedonale

Nel tratto tra il sottopasso autostradale Mendrisio-Genestrerio e l’incrocio con via Agostino Maspoli sono cominciati i lavori per la costruzione della nuova pista ciclopedonale di via Campagna Adorno. Lo rende noto il Dipartimento del territorio, precisando che l’intervento fa parte del pacchetto di misure della mobilità ciclabile del Programma dell’agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio di seconda generazione (PAM2). Contemporaneamente, è anche previsto un adeguamento migliorativo dell’accesso al posteggio esistente dell’Ospedale sociopsichiatrico cantonale (OSC) da parte della Sezione della logistica del DFE.

La pista

La nuova infrastruttura è parte del percorso ciclabile cantonale Stabio-Mendrisio-Chiasso e rientra nell’ambito dell’attuazione della prima fase della Rete dei percorsi ciclabili del Mendrisiotto. La lunghezza complessiva della pista sarà di circa 500 metri e si estenderà dalla zona del sottopasso autostradale fino alla rotonda in zona via Agostino Maspoli. La struttura della pista sarà rialzata e separata a lato della carreggiata per fungere da collegamento fra la zona residenziale di Mendrisio e i percorsi già presenti in zona Campagna Adorna verso Coldrerio, Novazzano e Genestrerio.

Una coesistenza più armoniosa

La pista, percorribile sia da pedoni che da ciclisti, permetterà una coesistenza più armoniosa del traffico motorizzato, ciclabile e pedonale. Inoltre, è anche previsto l’adeguamento delle due fermate autobus in via Agostino Maspoli in favore delle persone con disabilità attraverso l’utilizzo di bordure speciali rialzate.