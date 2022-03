A Lugano un’ora di buio per il clima

Anche quest’anno la città di Lugano ha aderito all’iniziativa internazionale Earth Hour, il cui scopo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza e necessità di proteggere il clima e la natura attraverso un semplice e concreto gesto: spegnere le luci per un’ora. In precedenza la Città aveva partecipato nel 2009, 2014, 2019 e 2020. Lo rende noto la Città di Lugano con un comunicato stampa.

L’iniziativa

Earth Hour è un’iniziativa internazionale ideata dal WWF che unisce cittadini, istituzioni e aziende con l’obiettivo comune di proteggere l’ambiente in cui viviamo. Monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e attività la sera del 26 marzo spegneranno le loro luci come gesto simbolico. La Città di Lugano, come detto, ha deciso di aderire all’iniziativa spegnendo le luci di Palazzo Civico per un’ora e invita i cittadini e le cittadine a unirsi in questa mobilitazione globale per l’ambiente. L’iniziativa si tiene ogni anno, sempre durante il fine settimana che segna il passaggio dall’ora solare all’ora legale