A Lugano si manifesta per la pace

Con un po’ di ritardo, ha preso il via alle 14.20 in Piazza Indipendenza a Lugano la manifestazione per la pace a cui hanno preso parte circa un centinaio di persone. Tante le bandiere gialle e blu , ma anche manifesti con messaggi e slogan di pace in lingua sia russa che ucraina. La manifestazione si è poi spostata per le vie e le piazze della città.

“Vogliamo vivere in pace”

“Sono al limite della sopportazione nervosa. Noi siamo qui per la pace” ha esordito l’organizzatrice della manifestazione in favore dell’Ucraina aggiungendo che “Solo sei giorni fa noi eravamo come tutti i cittadini di questo mondo. Eravamo un popolo sovrano. Avevamo una vita di pace. Abbiamo parenti, amici in Russia e viceversa. Abbiamo tutti amici russi. Vogliamo vivere in pace”.