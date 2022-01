A Lugano calano gli affitti

Cala anche la popolazione

“Ad avere un impatto decisivo sul livello delle pigioni è la tendenza a lasciare le piccole città per trasferirsi nei grandi centri urbani”, osserva Leo Hug, esperto Comparis in immobili, citato in un comunicato odierno. Il fenomeno interessa per esempio Bienne (BE), ma è a Lugano a mostrare i cali più significativi. Nella località sul Ceresio gli affitti degli appartamenti di 4,5 locali sono scesi da 1900 a 1700 franchi (-10,5%), quelli dei 2,5 locali sono passati da 1650 a 1450 (-12,1%) e i bilocali hanno visto il loro costo scendere da 1295 a 1150 franchi (-11,2%). A Lugano “la ripresa economica che si vuole raggiungere tramite un collegamento più rapido con il resto della Svizzera attraverso l’arco alpino non è ancora realtà”, commenta Hug. “Il calo della popolazione ne è la prova”. Tra il 2017 e il fine 2020 la popolazione è scesa del 2,1%. Sebbene come noto - è notizia della settimana scorsa - a livello di abitanti si sia registrata una inversione di tendenza nel 2021 - il giudizio di Comparis rimane netto: “si prevede quindi un ulteriore abbassamento degli affitti a Lugano”.