A Losone un nuovo servizio capillare di raccolta della carta

Come smaltire

Come con i sacchi ufficiali, anche la carta e il cartone dovranno essere depositati non prima delle ore 19 del giorno precedente il ritiro e non dopo le 6 di quello di raccolta. La carta andrà legata o messa in sacchi dello stesso materiale in maniera che non venga dispersa dal vento. Nei punti stabiliti sarà anche consentito depositare il materiale in bidoni regolamentari simili a quelli per gli scarti vegetali, ma di colore giallo. Questi contenitori sono acquistabili dai rivenditori specializzati.