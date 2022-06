A Locarno consegnati 114 attestati di maturità

Premi per le migliori maturità

La miglior maturità in assoluto è stata conseguita da: Amélie Perriard, Opzione Specifica (OS) Biologia e chimica (media 5.93), Amélie ottiene anche il Premio Lions Club per il promovimento dello studio della chimica e della biologia. Flurin Koller, OS Fisica applicazioni della matematica, media 5.82, riceve il Premio Studio d’Ingegneria Anastasi, per il promovimento dello studio delle scienze tecniche a livello accademico. Amélie Perriard ha anche vinto il premio Ron Città di Locarno per la miglior maturità bilingue italiano-tedesco e il premio del Consolato di Germania per la nota 6 in tedesco. Anche quest’anno, il Rotary Club di Locarno consegna un premio per i migliori Lavori di maturità nelle aree disciplinari matematica scienze e informatica, letteratura arti e sport, e scienze umane. Ad Amélie Perriard è andato quello per la biochimica, a Sofia Guidolin per la religione e a Nassima Montaldi per la letteratura spagnola. Inoltre, le migliori maturità nei vari indirizzi di studio e per risultati conseguiti in singole materie sono state insignite dai riconoscimenti seguenti: premio in memoria di Padre Giovanni Pozzi per la migliore maturità in OS Greco a Sofia Guidolin (media 5.61); premio della Banca Raiffeisen di Locarno per la miglior maturità nell’OS Economia e diritto a Sandy Yacoub (media 5.39); premio Anglo Swiss Club per l’OS Inglese a Giulia Zaccheo (media 5.89), che vince anche il premio dell’Ambasciata di Francia per la nota 6 in Francese; Sofia Cavadini si aggiudica anche il premio Daniela e Lucio Mazzi per la miglior nota di Matematica (5.5) nel curricolo di lingue moderne; premio Fernando Zappa dell’Associazione Italiana di Cultura Classica a Federica De Giacomi (nota 6 in greco) e Gabriele Scaffetta (nota 5.5 in OS Latino e 6 nel LaM di Latino); il premio del Consolato di Germania va anche a Giulian Berger, Jodie Foster e Lea Neuhäusler per la nota 6 in Tedesco; il premio dell’Ambasciata di Francia va anche a Justine Alemagna; il premio della Fondazione “Gio e Fiorella Jelmini” per la distinzione nell’Opzione complementare Sport a Jodie Foster e il premio PSI dell’Associazione ticinese degli psicologi a Luna Gianotti per essersi distinta nell’Opzione complementare Pedagogia e pedagogia.