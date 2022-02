A Chiasso si sfila alle 14

Il corteo del carnevale Nebiopoli si farà. La conferma è arrivata in mattinata: alle 14 sfileranno per Corso S. Gottardo carri, gruppi e guggen. Saranno 18 i figurani che si vedranno in città. Il percorso partirà, come detto, da Corso S. Gottardo all’altezza della Dogana e terminerà dopo il villaggio open air in piazza. L’evento è gratuito. Alessandro Gazzani, presidente del carnevale Nebiopoli, ha spiegato di non aver confermato il corteo fino a stamattina per motivi organizzativi. La scelta, effettuata assieme alle autorità di Polizia, è stata dettata dalla volontà di evitare di attirare un pubblico troppo importante a Chiasso.

Un unico evento

L’evento “a sorpresa” delle 14 e quello delle 16 vengono quindi fusi in un unico corteo che avrà luogo alle 14. Dalle 17 sarà nuovamente in funzione il trenino turistico per fare il giro dei bar della città. La festa in piazza continuerà invece per tutto il giorno. L’offerta prevede anche, nel pomeriggio, gonfiabili per i bambini in Piazza Indipendenza e in Piazza Bernasconi, e il mega villaggio per famiglie nel posteggio del Silver Cafè con toro meccanico. Molti bar proporranno delle merende.