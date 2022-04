A Chiasso conti peggio del previsto

Imposte alla fonte, si saprà a giugno

Le scelte si pagano insomma, ma malgrado i conti in rosso Chiasso ha qualcosa per cui sorridere sul fronte delle entrate derivanti da sopravvenienze delle imposte di persone fisiche e giuridiche. “Il risultato determinante verrà reso noto a giugno”, ha detto il sindaco. In attesa di sapere le entrate delle imposte alla fonte, la cittadina getta lo sguardo al futuro. Il sindaco Arrigoni ha colto l’occasione della presentazione della chiusura dei conti per tornare a perorare la causa di un’aggregazione del Basso Mendrisiotto.