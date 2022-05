A caccia di metalli pesanti al parco, ma non ce ne sono

Se vostro figlio mette in bocca della terra presa in un parco gioco ticinese, potete stare relativamente tranquilli, almeno in tema di metalli pesanti. La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (Spaas) ha infatti “raccolto informazioni relative alle concentrazioni di metalli pesanti (piombo, rame, zinco) nei suoli dei parchi gioco in Ticino”, scrive la Spaas in una nota. “Le verifiche preliminari hanno mostrato in generale una buona qualità chimica dei suoli senza portare alla luce situazioni preoccupanti”.

In tutto il Cantone

L’indagine è stata condotta fra il 2018 e il 2021 su 65 parchi gioco ticinesi (10 nel Bellinzonese, 5 in Val di Blenio, 11 nel Locarnese, 25 nel Luganese, 10 nel Mendrisiotto, 2 in Riviera e 2 in Vallemaggia).