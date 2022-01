A Bosco Gurin, finalmente, si parte

Un’apertura attesa

C’è però una buona notizia: le temperature rigide e un po’ di innevamento programmato permetteranno alla direzione degli impianti di aprire, da sabato, almeno la pista blu, azionando seggiovia, piattello, tappeto mobile e giostra per bambini. Un momento atteso dagli abitanti e da tutti coloro che qui hanno un’attività. Al momento, infatti, l’unico ristorante aperto è quello dell’hotel Walser. Anche qui, però, “le prenotazioni sono poche e l’albergo svolge più una funzione sociale, per dare svago alla gente del posto”, spiega il gerente Marco Biondo. Al ristorante non mancano gli habitué che si presentano a mezzogirono, tra i quali il sindaco Alberto Tomamichel, che traccia un bilancio del periodo invernale sin qui trascorso. “A Natale qualcuno c’è stato lo stesso, ma non la massa tipica di quando gli impianti sono aperti. Adesso, a metà gennaio, ci sarebbero dovute essere le scuole. Con la pandemia e la mancanza di neve, purtroppo è dura”.