A Biasca si festeggia col Naregnabar

Nella capitale del Carnevale Ambrosiano un ritorno alla normalità era dovuto, e proprio per questo motivo la Società del Carnevale Biaschese, tramite comunicato stampa, invita la popolazione a festeggiare tutti insieme questa tradizionale manifestazione. L’evento è in programma per sabato 5 marzo presso il piazzale della Casa Comunale.

Esercenti, gruppi e carristi Per festeggiare come si deve, gli esercenti del centro si sono attivati autonomamente, organizzando il Naregnabar per tutte e tre le serate del Carnevale, mentre la Società del Carnevale Biaschese assieme ai gruppi e ai Carristi del borgo propone una giornata di bagordi.

Il programma

La giornata prenderà il via alle 10:00 con la consegna delle chiavi del Borgo al Re Naregna e alla Regina Taitü, che in seguito procederanno con l’apertura dei due bar presenti nel piazzale comunale e delle bancarelle del formaggio e dei bignè. I due regnanti avranno poi il compito di dare inizio all’aperitivo in maschera e di accendere le caldaie per poi passare il mestolo alla ventina di cuochi addetti al carnevale che prepareranno il tradizionale risotto e luganighetta. Dalle 11:00, la giornata proseguirà con attività pensate anche per i più piccini (gonfiabili giganti) e sarà accompagnata dalla musica di Dj Guazzo e da quella delle due Guggen presenti, la Fracasoi di Biasca e la Bellinzonese Sonada Balossa. Ad animare la giornata, in programma per le 14:30 ci sarà anche un corteo mascherato che partirà dall’Arsenale. Per il resto dei festeggiamenti sono previste animazioni fino a sera, dove si potrà continuare a divertirsi con il Naregnabar negli esercizi pubblici.