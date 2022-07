A Bellinzona un 1° agosto senza fuochi

Nel capoluogo ticinese, il primo d’agosto si festeggerà in Piazza del Sole, quest’anno, però, senza i tradizionali fuochi d’artificio. Lo comunica la Città, spiegando che il Municipio ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico a causa del perdurare della siccità, in particolare dall’elevato grado di pericolo di incendio nei boschi che difficilmente sarà scongiurato dalle precipitazioni previste da MeteoSvizzera. Il resto della programmazione è invece confermato, anche se con un adeguamento degli orari.

Manca acqua

La decisione è stata presa anche tenendo in considerazione il fatto che a causa della scarsità d’acqua, un eventuale intervento dei pompieri, segnatamente degli elicotteri, sarebbe ulteriormente difficoltoso. Per questo motivo lo stesso comando del Corpo Pompieri ha pronunciato un preavviso negativo ad un’eventuale richiesta di deroga. Conseguentemente, si invita anche la popolazione a rispettare i divieti in vigore nel modo più assoluto.