A Bellinzona le delegate svizzere di “Forum elle”

Questa visione è ancora molto attuale. Oggi le donne svizzere hanno il diritto di voto, le stesse opportunità di formazione e professionali, ma il bisogno di interscambio sociale esiste tuttora. Forum elle rappresenta un’opportunità in tal senso, offrendo una piattaforma di scambio femminile apartitica, aconfessionale e indipendente. Attraverso un’ampia offerta di eventi regionali e interregionali si rivolge in prima linea a donne che si interessano a temi sociali e culturali. Si differenzia da altre organizzazioni femminili soprattutto per il fatto che, oltre ad approfondire temi che interessano in generale le donne, attinge dal ricco ventaglio di tematiche proposte da Migros, in particolare per consumatrici consapevoli. La sezione ticinese di “Forum elle” è parte integrante della Cooperativa di Migros Ticino, e, con il supporto economico garantito dalla Cooperativa, opera sul territorio cantonale con un ricco programma annuale di attività molto variegate. Gli eventi vengono proposti non solo in modo informativo, ma anche divertente e piacevole, in linea con i vari interessi delle associate e la partecipazione è aperta anche ad amici e simpatizzanti.