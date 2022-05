A 146 km/h sul San Gottardo, via la patente

Viaggiava a 66 km/h oltre il limite consentito. Un motociclista ticinese è stato beccato sabato dalla polizia urana mentre sfrecciava a 146 km/h sul Passo del San Gottardo, in un punto in cui il limite consentito è di 80km/h. Il conducente, un 22enne, ha dovuto consegnate la patente sul posto ed è stato denunciato alla Procura urana per pirateria stradale.