9 milioni per l’Alta Vallemaggia

9 milioni investiti in 26 progetti dal 2018 ad oggi. Sono i numeri del Masterplan Alta Vallemaggia, uno studio che vuole studiare una strategia di sviluppo socio-economico dell’Alta Vallemaggia. Obiettivo: valorizzare il potenziale non ancora sfruttano al 100% di Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara e Linescio. Il primo quadrienno di questo studio ha preso il via a metà 2018 e si è concluso negli scorsi giorni, il secondo prenderà il via a metà 2022.

Gli obiettivi del Masterplan

Sono cinque gli obiettivi principali sui quali si vuole lavorare. Il primo riguarda la crescita turistica che può portare alla creazione di posti di lavoro e creare la massa critica necessaria al mantenimento di servizi essenziali per la popolazione residente. Il secondo vuole sfruttare la tecnologia moderna per portare le persone a risiedere in Valle, e magari anche a lavorare da casa, evitando così di passare troppo in auto. Il terzo punto riguarda la valorizzazione del paesaggio. Infine, troviamo il consolidamento delle infrastrutture e dei servizi presenti nella regione e il rafforzamento dello spirito identitario della comunità alto valmaggese.

Ma concretamente cosa è stato fatto?

L’Associazione Via Alta Vallemaggia ha promosso l’estensione dell’itinerario in quota passando da 55 a 200 km, dai paesaggi prealpini che si affacciano sul Lago Maggiore a quelli decisamente alpini sulle pendici del Basodino. A Bosco Gurin, invece, si è lavorato per destagionalizzare l’offerta e rendere più sostenibile la gestione sull’arco delle quattro stagioni. Lo si è fatto aprendo una nuova slittovia e progettando una zipline. A Cevio, infine, il Comune ha promosso la realizzazione del nuovo centro ricreativo-turistico di Bignasco dove si vogliono coniugare al meglio le esigenze della popolazione locale con quelle dei turisti.