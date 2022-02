Per il terzo giorno consecutivo i casi di coronavirus rimangono sotto i mille in Ticino. Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ne ha registrati 879 (ieri erano 756). Scendono, anche se di poco, i pazienti ricoverati in ospedale: da 162 si è passati a 160, mentre rimangono stabili le persone in terapia intensiva (10). Si conta purtroppo un ulterioe decesso, con il totale delle morti per Covid che sale a quota 1’105 nel nostro Cantone da inizio pandemia.