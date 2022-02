In Ticino, nelle ultime 24 ore, si sono contati 756 nuovi casi di Covid-19. Secondo quanto si evince dai dati pubblicati dall’Ufficio del medico cantonale negli ospedali sono ricoverati 78 pazienti, di cui 8 in cure intense. Si registra purtruoppo un ulteriore decesso relativo al Covid, con il totale delle morti da inizio pandemia che ha raggiunto quota 1120 nel nostro Cantone. Ieri nei reparti ticinesi erano ricoverati per coronavirus 78 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva.