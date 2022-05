75 candeline per Casa Santa Elisabetta

“Bisogno di stabilità” “Oggi accogliamo donne che sono in rottura con l’equilibrio esistenziale e hanno bisogno di un periodo di stabilità” ha spiegato ai microfoni di Ticinonews Elisabetta Lisa Ciocco-Cavalleri, presidente dell’Associazione Casa Santa Elisabetta. Un equilibrio che questa Associazione cerca di dar loro occupandosi di loro 24h al giorno 365 giorni all’anno grazie all’impegno del personale impiegato in progetti e laboratori educativi volti a ricollocare madri e bambini all’interno della società.

Ripristinare un valore fondamentale

“Le mamme con i loro bambini vengono collocate da autorità” spiega sempre Ciocco-Cavalleri. “Normalmente è il bambino che viene messo in protezione e la mamma automaticamente lo segue”. Queste donne con i loro bambini vengono accolti in 11 camere che sono state rinnovate quest’anno proprio in occasione del 75esimo anniversario grazie “a una generosa donazione dell’associazione Disa e durante il periodo di accoglienza si cerca anche di ripristinare il valore fondamentale: la relazione mamma-bambino”. L’auspicio dell’Associazione è che queste mamme non restino presso la struttura per più di un anno; “alcune volte abbiamo raggiunto questo obiettivo, altre volte purtroppo no. Nessuno viene comunque allontanato dalla struttura, tutte vengono accolte e possono rimanere con noi” ha spiegato la presidente.