74’230 frontalieri a fine dicembre in Ticino

A livello nazionale 361mila frontalieri

In totale, in Svizzera, a fine dicembre si contavano 361mila lavoratori stranieri con permesso G. Un numero in aumento del 5,1% rispetto al quarto trimestre 2020 (343mila). La regione del Lemano è quella che ne conta di più (138’769), mentre il Ticino si piazza al secondo posto. Poco più della metà di tutti i frontalieri è domiciliata in Francia (55,4%), mentre il 23,7% in Italia e il 17,6% in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è salito da 312’000 nel quarto trimestre 2016 a 361’000 nel quarto trimestre 2021, il che corrisponde a un incremento del 15,6%.