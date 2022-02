In Ticino, nelle ultime 24 ore, si sono contati 647 nuovi casi di Covid-19. Secondo quanto si evince dai dati pubblicati dall’Ufficio del medico cantonale negli ospedali sono ricoverati 73 pazienti (cinque in meno rispetto a ieri), di cui 8 in cure intense. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi, con il totale delle morti da inizio pandemia che resta fermo a quota 1’120.