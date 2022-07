5mila anziani annunciati per secondo booster

Nelle ultime tre settimane, sono state circa 5’000 le persone ultra 80enni che hanno ricevuto o che stanno per ricevere a breve la seconda dose di richiamo per il Covid-19. Lo riferisce il DSS, precisando che una volta conclusa questa fase, il dispositivo cantonale verrà ora nuovamente adeguato con la chiusura del Centro di Tesserete, prevista per il 31 luglio.